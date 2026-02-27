Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 27.02.2026

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Gegen eine 65-Jährige aus Meißner sind am Donnerstag Unfallermittlungen aufgenommen worden. Zeugen hatte beobachtet, wie die Frau um 14.20 Uhr beim Rangieren auf einem Tankstellengelände in der Niederhoner Straße gegen einen Metallbügel gefahren war und anschließend davonfahren wollte. Der Schaden am Wagen der Frau beläuft sich laut Unfallbericht auf 2500 Euro. An dem Metallbügel entstand geringfügiger Schaden in Höhe von 50 Euro.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 10.00 Uhr einen schwarzen Fiat 600 auf der Motorhaube und am Heck mutwillig zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro. Abgestellt war der Wagen in der Bergstraße in Sontra am Fahrbahnrand. Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Mit Steinen beworfen und verletzt

Die Polizei hinzugerufen hat ein 50-Jähriger aus Witzenhausen am Donnerstagnachmittag. Gegen 16.30 Uhr war der Mann in Witzenhausen in der Straße "Hinter den Teichhöfen" von einer Gruppe Kinder mit Steinen beworfen und dabei im Gesicht leicht verletzt worden. Die Beamten der Polizei Witzenhausen konnten die 4-köpfige Gruppe im Alter zwischen 11 und 14 Jahren zeitnah ermitteln. Wegen des Vorfalls laufen jetzt Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wildunfall

Ein 63-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen erfasste am Donnerstag ein Reh, als er gegen 21.27 Uhr die B 27 von Hebenshausen in Richtung Marzhausen befuhr. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Schaden am Wagen des Mannes beläuft sich auf 5000 Euro. Das Tier war nicht mehr auffindbar.

