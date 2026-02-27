PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 27.02.2026

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Gegen eine 65-Jährige aus Meißner sind am Donnerstag Unfallermittlungen aufgenommen worden. Zeugen hatte beobachtet, wie die Frau um 14.20 Uhr beim Rangieren auf einem Tankstellengelände in der Niederhoner Straße gegen einen Metallbügel gefahren war und anschließend davonfahren wollte. Der Schaden am Wagen der Frau beläuft sich laut Unfallbericht auf 2500 Euro. An dem Metallbügel entstand geringfügiger Schaden in Höhe von 50 Euro.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 10.00 Uhr einen schwarzen Fiat 600 auf der Motorhaube und am Heck mutwillig zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro. Abgestellt war der Wagen in der Bergstraße in Sontra am Fahrbahnrand. Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Mit Steinen beworfen und verletzt

Die Polizei hinzugerufen hat ein 50-Jähriger aus Witzenhausen am Donnerstagnachmittag. Gegen 16.30 Uhr war der Mann in Witzenhausen in der Straße "Hinter den Teichhöfen" von einer Gruppe Kinder mit Steinen beworfen und dabei im Gesicht leicht verletzt worden. Die Beamten der Polizei Witzenhausen konnten die 4-köpfige Gruppe im Alter zwischen 11 und 14 Jahren zeitnah ermitteln. Wegen des Vorfalls laufen jetzt Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wildunfall

Ein 63-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen erfasste am Donnerstag ein Reh, als er gegen 21.27 Uhr die B 27 von Hebenshausen in Richtung Marzhausen befuhr. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Schaden am Wagen des Mannes beläuft sich auf 5000 Euro. Das Tier war nicht mehr auffindbar.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 15:06

    POL-ESW: Pressebericht vom 26.02.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Ein- oder Ausparken Um 09:45 Uhr beabsichtigte heute Morgen eine 34-Jährieg aus Ronshausen mit einem Klein-Lkw in der Goldbachstraße in Eschwege auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw Mercedes mit einem Sachschaden von ca. 8000 EUR. Geparktes Auto beschädigt Um 07:27 Uhr befuhr heute Morgen eine 39-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:42

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall durch Sekundenschlaf Um 14:59 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 36-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die B 27 von Witzenhausen kommend in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Oberrieden kam er mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn, wo zu dieser Zeit eine 24-Jährige aus Laatzen unterwegs war. Diese versuchte noch mit ihrem Pkw auszuweichen, konnte aber einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:45

    POL-ESW: Geldscheine aus Portemonnaie geklaut; Polizei bittet um Hinweise

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Am Mittwoch kam es gegen 10.50 Uhr in Eschwege zu einem Diebstahl von Bargeld. Am "Marktplatz", vor einem Möbelgeschäft gegenüber der dortigen Kirche, sprach zur Tatzeit ein unbekannter Mann eine 79-jährige Dame an und wollte ihr eine Zeitung für den guten Zweck verkaufen. Als die Dame daraufhin für eine Spende einwilligte und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren