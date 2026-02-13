Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendungen an mehrere Gemeinden

Schwerin (ots)

Am Montag übergibt Innenminister Christian Pegel mehrere Zuwendungsbescheide für Gemeinden im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 16. Februar 2026, 16 Uhr

Ort: Beratungsraum des Amtes Parchimer Umland, Walter-Hase-Straße 42, 19370 Parchim

Der Feuerwehrverein Obere Warnow e.V. erhält eine Zuwendung in Höhe von rund 12.100 Euro aus dem Bürgerfonds für den Kauf eines Mannschaftszeltes mit Zubehör für die Jugendfeuerwehr Obere Warnow.

Rund 36.500 Euro aus dem Bürgerfonds erhält der Förderverein Freiwillige und Jugendfeuerwehr Gemeinde Domsühl e.V. für die Sachanschaffung der Jugendfeuerwehr.

An die Gemeinde Ziegendorf (Amt Parchimer Land) übergibt Minister Pegel einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 40.000 Euro aus dem Bürgerfonds für die Ersatzbeschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für die Freiwillige Feuerwehr Ziegendorf.

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell