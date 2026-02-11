PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt mehrere Zuwendungsbescheide

Schwerin (ots)

Am Freitag übergibt Innenminister Christian Pegel mehrere Zuwendungsbescheide.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zu den Übergabe-Terminen eingeladen.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald erhält die DLRG Ortsgruppe Insel Usedom/Nord e.V. einen Zuwendungsbescheid aus dem Bürgerfonds in Höhe von 50.000 Euro für die Anschaffung eines Rettungswagens und medizinischer Ausrüstung.

Termin: Freitag, 13. Februar 2026, 12 Uhr

Ort: Bahnhofstrasse 13, 17449 Trassenheide

Im Landkreis Vorpommern-Rügen erhält der Feuerwehrverein Ahrenshoop e.V. aus dem Bürgerfonds rund 25.400 Euro für eine neue Ausrüstung der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshoop.

Termin: 15 Uhr

Ort: Weg zum Kiel 11, 18347 Ahrenshoop

In der Gemeinde Alt Metel (Landkreis Nordwestmecklenburg) übergibt Minister Pegel an Bürgermeisterin Bärbel Eichenbrot einen Bescheid in Höhe von 207.200 Euro für den Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr.

Termin: 17.30 Uhr

Ort: Feuerwehrhaus, Ringstr. 20, 19069 Alt Meteln

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

