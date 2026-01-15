LPI-G: Deutlich über dem Limit (0011679/2026)
Gera (ots)
Gera. Bei einer Verkehrskontrolle in der Werner-Petzold-Straße stellten Beamte in der Nacht zum 15. Januar 2026 fest, dass ein 66-jähriger Pkw-Fahrer deutlich alkoholisiert unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell