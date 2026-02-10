IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für Feuerwehr Burow

Schwerin (ots) - Heute hat Innenminister Christian Pegel im Schweriner Polizeizentrum vier fabrikneue Dienstfahrzeuge an die Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg übergeben. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Befehlskraftwagen, die sowohl bei Verkehrskontrollen als auch als mobile Einsatzzentralen zur Koordinierung größerer Polizeieinsätze einge-setzt werden können. "Mit diesen neuen Fahrzeugen zeigen wir, ...

mehr