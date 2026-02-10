Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für Feuerwehr Burow
Schwerin (ots)
Innenminister Christian Pegel wird am Donnerstag an den Feuerwehrverein Burow-Weltzin e.V. im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 3.200 Euro aus dem Bürgerfonds für den Kauf einer Hüpfburg überreichen.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.
Termin: Donnerstag, 12. Februar 2026, 13.30 Uhr
Ort: Feuerwehrgerätehaus der FFw Burow-Weltzin, Alte Dorfstraße 51, 17089 Burow
Rückfragen bitte an:
Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de
Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell