Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für Feuerwehr Burow

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel wird am Donnerstag an den Feuerwehrverein Burow-Weltzin e.V. im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 3.200 Euro aus dem Bürgerfonds für den Kauf einer Hüpfburg überreichen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 12. Februar 2026, 13.30 Uhr

Ort: Feuerwehrgerätehaus der FFw Burow-Weltzin, Alte Dorfstraße 51, 17089 Burow

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

