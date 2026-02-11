Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Zu Presseeinladung: Innenminister übergibt mehrere Zuwendungsbescheide Korrektur: Ort für Termin Trassenheide
Schwerin (ots)
Am Freitag übergibt Innenminister Christian Pegel mehrere Zuwendungsbescheide.
In Trassenheide findet der Termin statt am:
Termin: Freitag, 13. Februar 2026, 12 Uhr
Ort: Restaurant Wiesenperle, Bahnhofstraße 45, 17449 Trassenheide
