PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Zu Presseeinladung: Innenminister übergibt mehrere Zuwendungsbescheide Korrektur: Ort für Termin Trassenheide

Schwerin (ots)

Am Freitag übergibt Innenminister Christian Pegel mehrere Zuwendungsbescheide.

In Trassenheide findet der Termin statt am:

Termin: Freitag, 13. Februar 2026, 12 Uhr

Ort: Restaurant Wiesenperle, Bahnhofstraße 45, 17449 Trassenheide

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 12:50

    IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt mehrere Zuwendungsbescheide

    Schwerin (ots) - Am Freitag übergibt Innenminister Christian Pegel mehrere Zuwendungsbescheide. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zu den Übergabe-Terminen eingeladen. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald erhält die DLRG Ortsgruppe Insel Usedom/Nord e.V. einen Zuwendungsbescheid aus dem Bürgerfonds in Höhe von 50.000 Euro für die Anschaffung eines ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:00

    IM-MV: Land entlastet Kommunen mit mehr als 8,4 Millionen Euro bei DDR-Altschulden

    Schwerin (ots) - Bau- und Innenminister Christian Pegel hat für zehn Gemeinden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Zuwendungsbescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualtschulden übergeben. Insgesamt betrug die Altschuldenhilfe für Waren (Müritz), Malchin, Mirow, Wesenberg, Hohen Wangelin, Grabowhöfe, Möllenbeck, Blankensee, Carpin, Grünow mehr als 8,4 ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:30

    IM-MV: Landesregierung stärkt Mieterschutz in acht Küstenorten

    Schwerin (ots) - Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hat heute eine neue Mietenbegrenzungs- und Kappungsgrenzenlandesverordnung Küste (MietBgKaLVOKü M-V) auf den Weg gebracht. Mit der Verordnung werden acht Gemeinden an der Ostsee als Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt bestimmt. Damit gelten dort künftig sowohl die Mietpreisbremse bei Neuvermietungen als auch die abgesenkte Kappungsgrenze bei bestehenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren