Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Freitag, 13.2.2026: Innenminister übergibt mehrere Zuwendungsbescheide Korrektur: Ort für Termin in Ahrenshoop

Schwerin (ots)

Im Landkreis Vorpommern-Rügen erhält der Feuerwehrverein Ahrenshoop e.V. aus dem Bürgerfonds rund 25.400 Euro für eine neue Ausrüstung der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshoop.

Termin: 15 Uhr

Ort: Gerätehaus, Hermann Abekin Weg 1, 18347 Ahrenshoop

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

