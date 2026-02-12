Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Freitag, 13.2.2026: Innenminister übergibt mehrere Zuwendungsbescheide Korrektur: Ort für Termin in Ahrenshoop

Schwerin (ots)

Im Landkreis Vorpommern-Rügen erhält der Feuerwehrverein Ahrenshoop e.V. aus dem Bürgerfonds rund 25.400 Euro für eine neue Ausrüstung der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshoop.

Termin: 15 Uhr

Ort: Gerätehaus, Hermann Abekin Weg 1, 18347 Ahrenshoop

