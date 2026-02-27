PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 27.02.2026 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallfluchten

Bei der Polizei in Eschwege sind am Freitag zwei Unfallfluchten zur Anzeige gebracht worden. In beiden Fällen suchen die Beamten Zeugen und bitten um Hinweise.

>>Eschwege

Zwischen 10.50 Uhr und 11.25 Uhr am Freitagvormittag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein bzw. -Ausparken einen geparkten schwarzen Kia ProCeed. Der Schaden an dem Kia befindet sich an der linken Seite der vorderen Stoßstange und beläuft sich auf 700 Euro. Abgestellt war der Kia in Eschwege am "Schloßplatz" auf den Parkplätzen bei der Zufahrt zum Landgrafenschloss.

>>Waldkappel

Ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Freitag gegen 10.10 Uhr in Waldkappel die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Braugasse. Laut bisherigem Erkenntnisstand kollidierte der Verkehrsteilnehmer in Höhe Friedrich-Ebert-Straße, Haus Nummer 9, mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Renault Twingo. Hierbei brach der Außenspiegel auf der Fahrerseite des Renault ab. Anschließend soll das verursachende Fahrzeug die Fahrt fortgesetzt haben, ohne dass sich die Insassen um den Schaden kümmerten. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das verursachende Fahrzeug im Bereich der Heckleuchten beschädigt ist. Nach aktuellem Stand kommt möglicherweise ein weißer Kleinbus (weiteres bekannt) als verursachendes Fahrzeug in Betracht, die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Hinweise nimmt jeweils die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

