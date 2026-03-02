Polizei Eschwege

POL-ESW: Widerstandshandlungen, Polizisten verletzt

Eschwege (ots)

Um 15:45 Uhr wurde die Polizei in Eschwege am vergangenen Freitagnachmittag alarmiert, nachdem es in der Netergasse in Eschwege zu einer Bedrohung zum Nachteil eines 26-Jährigen aus Guxhagen kam. Diesem wurde durch einen 27-Jährigen der Weg versperrt. Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung wurde der 26-Jährige beleidigt. Im weiteren Verlauf zog der 27-Jährige ein Klappmesser, das nicht geöffnet war, wodurch sich der 26-Jährige jedoch bedroht fühlte. Im Nachgang zu dem Vorfall suchte eine Polizeistreife die Wohnung einer 39-Jährigen auf, in der sich der 27-Jährige aufhalten sollte. Nachdem die 39-Jährige die Tür geöffnet hatte, erschien kurz darauf auch der 27-Jährige im Hausflur und ging auf bedrohliche Art auf die Polizeibeamten zu. Die 39-Jährige stellte sich zunächst zwischen die Polizeibeamten und den 27-Jährigen, um ein Vorgehen der Polizeibeamten zu unterbinden. Daraufhin wurde sie von den Polizeibeamten zur Seite geschoben. Das veranlasste die 39-Jährige nach den Beamten zu schlagen und zu treten. Auch der 27-Jährige wurde nun aktiv und schlug und trat ebenfalls nach der Polizeistreife. Nachdem die zwischenzeitlich angeforderte zweite Polizeistreife eintraf, hob der 27-Jährige die Hauseingangstür aus den Türangeln und attackierte damit die eintreffenden Polizeibeamten, währenddessen die 39-Jährige weiterhin die Polizisten angriff. Aufgrund der massiven Gewaltausübung wurde nun seitens der Polizei der Schlagstock eingesetzt, worauf die 39-Jährige eine Platzwunde erlitt, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 27-Jährige konnte überwältigt und fixiert werden. Er wurde vorläufig festgenommen und zunächst in das polizeiliche Gewahrsam gebracht. Die eingesetzten Polizeibeamten erlitten allesamt Verletzungen, insbesondere Prellungen und Hämatome im Kopf-/ Gesichtsbereich, die ebenfalls ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizeibeamten waren aufgrund der Verletzungen nicht weiter dienstfähig. Die Staatsanwaltschaft Kassel ordnete bei dem 27-Jährigen und der 39-Jährigen jeweils eine Blutentnahme an.

Weitere Widerstandshandlung

Am 28.02.26, um 01:37 Uhr, wurde die Polizeistreife in die Straße "Am Plan" in Eschwege gerufen, nachdem dort ein Mann vor einer Haustür stehen und klingeln würde. Die Polizeistreife traf dort einen 46-jährigen Eschweger an, der im Rahmen einer Personalienfeststellung eine Polizeibeamtin wegschubste, um zu fliehen. Während des Festhaltens leistete der 46-Jährige aktiven Widerstand und schlug um sich. Nachdem er fixiert werden konnte, wurde er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet; ein Verfahren wegen Widerstand und Körperverletzung eingeleitet. Die Polizeibeamtin wurde leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen.

