PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Widerstandshandlungen, Polizisten verletzt

Eschwege (ots)

Um 15:45 Uhr wurde die Polizei in Eschwege am vergangenen Freitagnachmittag alarmiert, nachdem es in der Netergasse in Eschwege zu einer Bedrohung zum Nachteil eines 26-Jährigen aus Guxhagen kam. Diesem wurde durch einen 27-Jährigen der Weg versperrt. Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung wurde der 26-Jährige beleidigt. Im weiteren Verlauf zog der 27-Jährige ein Klappmesser, das nicht geöffnet war, wodurch sich der 26-Jährige jedoch bedroht fühlte. Im Nachgang zu dem Vorfall suchte eine Polizeistreife die Wohnung einer 39-Jährigen auf, in der sich der 27-Jährige aufhalten sollte. Nachdem die 39-Jährige die Tür geöffnet hatte, erschien kurz darauf auch der 27-Jährige im Hausflur und ging auf bedrohliche Art auf die Polizeibeamten zu. Die 39-Jährige stellte sich zunächst zwischen die Polizeibeamten und den 27-Jährigen, um ein Vorgehen der Polizeibeamten zu unterbinden. Daraufhin wurde sie von den Polizeibeamten zur Seite geschoben. Das veranlasste die 39-Jährige nach den Beamten zu schlagen und zu treten. Auch der 27-Jährige wurde nun aktiv und schlug und trat ebenfalls nach der Polizeistreife. Nachdem die zwischenzeitlich angeforderte zweite Polizeistreife eintraf, hob der 27-Jährige die Hauseingangstür aus den Türangeln und attackierte damit die eintreffenden Polizeibeamten, währenddessen die 39-Jährige weiterhin die Polizisten angriff. Aufgrund der massiven Gewaltausübung wurde nun seitens der Polizei der Schlagstock eingesetzt, worauf die 39-Jährige eine Platzwunde erlitt, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 27-Jährige konnte überwältigt und fixiert werden. Er wurde vorläufig festgenommen und zunächst in das polizeiliche Gewahrsam gebracht. Die eingesetzten Polizeibeamten erlitten allesamt Verletzungen, insbesondere Prellungen und Hämatome im Kopf-/ Gesichtsbereich, die ebenfalls ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizeibeamten waren aufgrund der Verletzungen nicht weiter dienstfähig. Die Staatsanwaltschaft Kassel ordnete bei dem 27-Jährigen und der 39-Jährigen jeweils eine Blutentnahme an.

Weitere Widerstandshandlung

Am 28.02.26, um 01:37 Uhr, wurde die Polizeistreife in die Straße "Am Plan" in Eschwege gerufen, nachdem dort ein Mann vor einer Haustür stehen und klingeln würde. Die Polizeistreife traf dort einen 46-jährigen Eschweger an, der im Rahmen einer Personalienfeststellung eine Polizeibeamtin wegschubste, um zu fliehen. Während des Festhaltens leistete der 46-Jährige aktiven Widerstand und schlug um sich. Nachdem er fixiert werden konnte, wurde er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet; ein Verfahren wegen Widerstand und Körperverletzung eingeleitet. Die Polizeibeamtin wurde leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 11:56

    POL-ESW: Einbrüche

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Versuchter Einbruch in Reifenhandel Am 28.02.26, um 02:44 Uhr, wurden in der Sudetenlandstraße in Eschwege drei Personen durch Zeugen bemerkt, die sich auf der Rückseite eines Firmengeländes aufhielten und mit Taschenlampen in das Gebäude leuchteten. Die drei Tatverdächtigen trugen bei der Tatausführung Kapuzen und hochgezogene Schals. Sie hatten bereits zwei Garagentore geöffnet, gelangten jedoch nicht in das Firmengebäude. ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:26

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Vorfahrt missachtet Um 11:30 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 40-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die die Straße "An den Anlagen" in Eschwege. Im Kreuzungsbereich (Schlossplatz-Kreuzung) war zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage außer Betrieb. Eine 62-Jährige, ebenfalls aus der Gemeinde Meißner, fuhr von der Reichensächser Straße kommend in den Kreuzungsbereich ein und übersah den in Richtung Bahnhofstraße fahrenden ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:57

    POL-ESW: Pressebericht 27.02.2026 -2-

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Verkehrsunfallfluchten Bei der Polizei in Eschwege sind am Freitag zwei Unfallfluchten zur Anzeige gebracht worden. In beiden Fällen suchen die Beamten Zeugen und bitten um Hinweise. >>Eschwege Zwischen 10.50 Uhr und 11.25 Uhr am Freitagvormittag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein bzw. -Ausparken einen geparkten schwarzen Kia ProCeed. Der Schaden an dem Kia befindet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren