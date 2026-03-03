Polizei Eschwege

POL-ESW: Auffahrunfall; 16-Jähriger verletzt

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Um 07:40 Uhr befuhr am gestrigen Montagmorgen ein 21-jähriger Witzenhäuser mit einem Pkw die Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen in Richtung Walburger Straße. Ein vorausfahrender 16-jähriger Witzenhäuser musste mit seinem Kleinkraftrad verkehrsbedingt abstoppen, was der 21-Jährige zu spät registrierte und auf das Krad auffuhr. Durch den Aufprall wurde das Krad noch auf einen ebenfalls stehenden Pkw geschoben, der von einer 50-Jährigen aus Heilbad Heilgenstadt gefahren wurde. Der 16-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Klinikum eingeliefert. Der gesamte Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell