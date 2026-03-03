PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Auffahrunfall; 16-Jähriger verletzt

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Um 07:40 Uhr befuhr am gestrigen Montagmorgen ein 21-jähriger Witzenhäuser mit einem Pkw die Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen in Richtung Walburger Straße. Ein vorausfahrender 16-jähriger Witzenhäuser musste mit seinem Kleinkraftrad verkehrsbedingt abstoppen, was der 21-Jährige zu spät registrierte und auf das Krad auffuhr. Durch den Aufprall wurde das Krad noch auf einen ebenfalls stehenden Pkw geschoben, der von einer 50-Jährigen aus Heilbad Heilgenstadt gefahren wurde. Der 16-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Klinikum eingeliefert. Der gesamte Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 15:37

    POL-ESW: Widerstandshandlungen, Polizisten verletzt

    Eschwege (ots) - Um 15:45 Uhr wurde die Polizei in Eschwege am vergangenen Freitagnachmittag alarmiert, nachdem es in der Netergasse in Eschwege zu einer Bedrohung zum Nachteil eines 26-Jährigen aus Guxhagen kam. Diesem wurde durch einen 27-Jährigen der Weg versperrt. Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung wurde der 26-Jährige beleidigt. Im weiteren Verlauf zog der 27-Jährige ein Klappmesser, das nicht geöffnet war, ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:56

    POL-ESW: Einbrüche

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Versuchter Einbruch in Reifenhandel Am 28.02.26, um 02:44 Uhr, wurden in der Sudetenlandstraße in Eschwege drei Personen durch Zeugen bemerkt, die sich auf der Rückseite eines Firmengeländes aufhielten und mit Taschenlampen in das Gebäude leuchteten. Die drei Tatverdächtigen trugen bei der Tatausführung Kapuzen und hochgezogene Schals. Sie hatten bereits zwei Garagentore geöffnet, gelangten jedoch nicht in das Firmengebäude. ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:26

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Vorfahrt missachtet Um 11:30 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 40-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die die Straße "An den Anlagen" in Eschwege. Im Kreuzungsbereich (Schlossplatz-Kreuzung) war zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage außer Betrieb. Eine 62-Jährige, ebenfalls aus der Gemeinde Meißner, fuhr von der Reichensächser Straße kommend in den Kreuzungsbereich ein und übersah den in Richtung Bahnhofstraße fahrenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren