Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Rinteln - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Thi) Am Dienstagvormittag (17.03.2026) zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Konrad-Adenauer-Straße in Rinteln zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen Toyota Yaris Hybrid. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751 / 96460 entgegen.

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