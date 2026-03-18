Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Mitarbeiterparkplatz in Bückeburg - Polizei bittet um Hinweise

Bückeburg (ots)

(Thi) In der Zeit von Montagabend, 19:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 06:15 Uhr, kam es auf einem Mitarbeiterparkplatz an der Straße "Am Hofgarten" in Bückeburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Opel Astra Sports Tourer. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter der Telefonnummer 05722 / 2894-0 entgegen.

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