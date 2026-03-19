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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verursacher einer Unfallflucht ermittelt

Nienburg (ots)

(Thi) Am Sonntag den 15.03.2026 ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht des Verursachers.

Ein zu dem Zeitpunkt unbekannter Fahrer touchierte aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes mit der rechten Fahrzeugseite den linken Kotflügel und die Frontschürze eines an der Großen Ziegelriede geparkten VW Golf. Der Unfallverursacher kam seiner Meldepflicht wissentlich nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle.

Der Schaden wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nienburg konnte im Rahmen der Unfallaufnahme und der weiterführenden Ermittlungen den Unfallverursacher ausfindig machen. Es handelte sich um einen 27-Jähringen aus Nienburg, der mit einem VW Transporter unterwegs war.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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