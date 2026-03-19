Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Sachbeschädigung an PKW

Bad Nenndorf (ots)

(KEM) In der Zeit von Dienstag, 17.03.2026, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 18.03.2026, 08:00 Uhr, kam es in der Lindenallee 14 im Stadtgebiet von Bad Nenndorf zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.

Bislang unbekannte Täterschaft zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand die rechte Fahrzeugseite eines VW Up. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter 05723/74920 zu melden

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