Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Frankenstraße;

Unfallzeit: 17.03.2026, zwischen 06.35 Uhr und 15.10 Uhr;

Einen grauen Corsa angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Die Unfallflucht geschah am Dienstag zwischen 06.35 Uhr und 15.10 Uhr. Der Unfallverursacher beschädigte den geparkten Pkw an der linken Seite und flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Das Auto stand zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz einer Firma an der Frankenstraße. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)

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