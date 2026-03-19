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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mit 3 Promille im Straßenverkehr

Nienburg (ots)

(Thi) Am Sonntag den 15.03.2026 gegen 11:30 Uhr wurde der Polizei ein Vorfall im Bereich der Hannoverschen Straße gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 48-jährige Fahrzeugführerin auf dem Star-Tankstellengelände einen 26-jährigen Mann im Vorbefahren touchiert haben. Der Mann wurde dabei nicht verletzt. Die Fahrerin soll alkoholisiert gewesen sein.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte die Frau an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Dort räumte sie die Alkoholfahrt ein.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet.

Die Blutprobe bestätigte den Verdacht und brachte ein Ergebnis von über 3 Promille.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Alkohol am Steuer eine erhebliche Gefahr darstellt und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge nicht unter Alkoholeinfluss zu führen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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