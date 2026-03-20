Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln/Exten - Zeugenaufruf nach Gewässerverunreinigung

Rinteln/Exten (ots)

Die Polizei Rinteln hat ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung gegen einen bislang unbekannten Täter eingeleitet.

Gegen 16.40 Uhr am 19.03.2026 erhielt die Polizei Rinteln einen Hinweis auf eine mögliche Gewässerverunreinigung in der Exter in Rinteln/Exten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese fest, dass die Verunreinigung bereits bis in die Weser vorgedrungen war. Die Feuerwehr errichtete daraufhin eine Ölsperre im Bereich der Exter. Aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit der Weser waren Maßnahmen auf dieser nicht erfolgsversprechend.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge könnte es sich um ein Mineralöl gehandelt haben. Gewässerproben wurden vor Ort entnommen. Nach Absuche der Exter konnte festgestellt werden, dass die Verunreinigung aus einem Abwasserkanal in Höhe der Mittelstraße im Ortsteil Exten einfloss. Im Verlauf des Einsatzes versiegte die Quelle der Verunreinigung, sodass keine weiteren Schadstoffe in das Gewässer gelangten.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Rinteln bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter 05751/96460 zu melden.

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