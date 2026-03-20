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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall in Estorf - Beifahrer leicht verletzt

Estorf (ots)

(Thi) Am Donnerstag, den 19.03.2026, kam es gegen 13:30 Uhr in der Straße Brakenhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44-jähriger Fahrzeugführer mit einem Pkw die Straße in Estorf, als er im Bereich einer Werkseinfahrt mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge überfuhr das Fahrzeug den Bordstein und durchbrach einen Zaun.

Der Beifahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der Pkw war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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