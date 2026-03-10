Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Wer hat den Unfallfahrer gesehen?
Menden (ots)
Zwischen Sonntagabend und Montagmittag gab es an der Baustraße eine Unfallflucht. In Höhe Hausnummer 13 stand ein schwarzer VW Golf am Straßenrand. Ein unbekannter Täter beschädigte das Auto bei einem Unfall. Statt sich um den Schaden zu kümmern fuhr er davon. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)
