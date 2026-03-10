POL-MK: Wer hat den Unfallfahrer gesehen?

Neuenrade (ots) - Ein Feuerwehrmann aus Neuenrade entdeckte im Bereich Werdohler Straße, etwa in Höhe Hakemetweg, neben einem Seitenstreifen zwei Kanister Altöl. Am Auffindeort war der Erdboden auf einer Fläche von ca. 5m² bereits verunreinigt. Die Untere Wasserbehörde erhielt Kenntnis und übernahm weitere Maßnahmen vor Ort. Die Polizei ermittelt wegen einer Umweltstraftat. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02392/91990 entgegen. (bu) Rückfragen von ...

