POL-MK: Fahrzeuge auf der Autobahn 46 beworfen - Polizei sucht nach Hinweisen

Iserlohn (ots)

Jugendliche haben am Sonntag Steine auf die A 46 geworfen. Unabhängig voneinander meldeten sich zwei Autofahrer bei der Polizei und erstatteten Anzeige. Eine Pkw-Fahrerin fuhr gegen 18.35 Uhr in Richtung Hemer. Kurz nach der Anschlussstelle Iserlohn-Zentrum sah sie zwei Jugendliche auf einer Brücke (vermutlich der Almeloer Straße). Einer von ihnen holte aus und warf einen Gegenstand in ihre Richtung. Es gab ein lautes Geräusch. Die Frau bremste, stoppte auf dem Randstreifen und rief die Polizei. Die dokumentierte einen Riss in der Windschutzscheibe.

Sie schätzte die Jugendlichen auf ein Alter von 14 bis 15 Jahren. Einer von ihnen trug einen schwarzen Hoodie mit ins Gesicht gezogener Kapuze und eine Jeanshose. Der zweite trug einen beigefarbenen Hoodie und ebenfalls Jeans. Er hat braunblondes, lockiges Haar.

Eine halbe Stunde später meldete sich ein anderer Pkw-Fahrer auf der Polizeiwache in Menden und beschrieb dieselbe Stelle. Auch er sah die Jugendlichen, hörte einen Schlag auf seiner Windschutzscheibe und stellte einen Schaden an dem Glas fest. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise unter Telefon 02371/9199-0. (cris)

