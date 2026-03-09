Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Raub auf Gaststätte

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte Täter versuchten am späten Samstagabend eine Gaststätte an der Derschlager Straße auszurauben. Gegen 23.45 Uhr sollen zwei bisher unbekannte Täter auf einem E-Scooter vorgefahren sein. Ein vermummter Täter betrat den Schankraum, bedrohte eine Frau mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Ein Gast schubste den Täter unmittelbar zur Seite, der daraufhin die Flucht ergriff. Vermutlich fuhr man auf dem E-Scooter in Richtung Kampstraße davon. Verletzt wurde niemand. Trotz Fahndung blieben die Täter verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Täter machen können.

Täterbeschreibung:

Haupttäter: Männlich, etwa 170-175 cm groß, lilafarbender Kapuzenpullover, schwarze Hose, vermummt Schusswaffe. Mittäter: Männlich, circa 160 cm groß, dunkel gekleidet, vermummt, E-Scooter.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell