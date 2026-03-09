Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallfluchten

Hemer (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet. In beiden Fällen machten sich die Verursacher aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

An der Fichtestraße, Höhe Nr. 17, demolierte ein Unbekannter zwischen 4.3. und 6.3. den Metallzaun eines Privatgrundstücks.

An der Hönnetalstraße 13 touchierte ein unbekannter Täter einen vor der Pizzeria geparkten weißen Audi A6. Hier entstanden am späten Sonntagabend mehrere tausend Euro Schaden an der Frontschürze.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell