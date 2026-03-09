PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallfluchten vom Wochenende

Lüdenscheid (ots)

Nach zwei Verkehrsunfallfluchten vom zurückliegenden Wochenende sucht die Polizei Zeugen.

Freitag, zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Nahversorgungszentrum an der Bromberger Straße ein in der mittleren Parkboxreihe auf der Seite des dortigen Supermarktes geparkten dunkelgrauen KIA Sportage. Der Verursacher, der das Heck des Autos beschädigte, fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der zweite Fall ereignete sich Samstag, zwischen 18 und 22 Uhr an der Mittelstraße in Höhe Hausnummer 19. Hier parkte am rechten Fahrbahnrand ein grauer Audi A3. Verursacher war hier vermutlich ein blauer Toyota Kombi. Der Versuch einzuparken schlug fehl.

Zeugen werden gebeten, sich unter 02351/9099-0 bei der Polizei zu melden. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

