Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Spielhalle
Brand in Zahnarztpraxis

Hemer (ots)

Sonntagnacht verschafften sich unbekannte Täter zwischen 01.00 und 05.15 Uhr Zutritt zu einer Spielhalle. In dieser versuchten sie zwei Spielautomaten aufzubrechen. Sie entwendeten Bargeld aus einer Kasse und eine Festplatte. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Hemer unter 02372/91990 entgegen.

In einer Zahnarztpraxis an der Hauptstraße in Hemer kam es Samstagnachmittag aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Brand. Es entstand erheblicher Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. (bu)

