Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Tankstelle und Firma

Lüdenscheid (ots)

Samstagnacht hebelten unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr die Tür einer Tankstelle an der Altenaer Straße auf. Die Täter entwendeten Tabakwaren und versuchten erfolglos einen Tresor zu knacken. Die Täter flüchteten mit einem SUV mit Gummersbacher Kennzeichen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351/91990 entgegen.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 07.03.2026, 13:00 Uhr, und dem 08.03.2026, 10:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu Büroräumen einer Kfz-Firma an der Volmestraße. Sie entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Halver unter der 02353/91990 entgegen. (bu)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

