Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung zur Pressekonferenz: Bekanntgabe der Verkehrsunfallstatistik 2025

Märkischer Kreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis lädt alle interessierten Pressevertreterinnen und -vertreter zur Bekanntgabe der Verkehrsunfallstatistik 2025 ein.

Die Pressekonferenz findet am Mittwoch, 11. März 2026, um 12:00 Uhr, in der Polizeiwache Lüdenscheid, Bahnhofstraße 21, 58507 Lüdenscheid, 1. Etage, Raum 108 statt.

Fragen zu lokalen Besonderheiten können im Rahmen der Pressekonferenz erörtert werden.

Wir bitte Interessierte um Anmeldung per E-Mail an pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de bis Mittwoch, 11. März, 08:00 Uhr. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 06:59

    POL-MK: Suche nach vermisstem 43-Jährigen

    Hemer (ots) - Seit Samstagabend wird in Hemer ein 43-jähriger Mann vermisst. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Der 43-Jährige hat seine Wohnung am Samstag gegen 14 Uhr verlassen. Er ist körperlich stark geschwächt, läuft normalerweise an einem Gehstock. Die Polizei suchte am Wochenende unter anderem mit Hilfe von einem Mantrailer sowie einem Hubschrauber nach dem Vermissten. Ein Foto des Vermissten ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 12:28

    POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

    Märkischer Kreis (ots) - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Meinerzhagen, L539 Darmcher Weg / Einmündung Grünenthal am Freitag, 06.03.2026, 17:26 Uhr Der 30-jährige Unfallverursacher aus Meinerzhagen befuhr mit seinem Pkw Skoda die Straße Darmcher Weg in Fahrtrichtung L539. An der Kreuzung L539/Darmcher Weg/Grünenthal beabsichtigte er, mit seinem Pkw nach links in Fahrtrichtung Meinerzhagen auf die L539 ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 08:01

    POL-MK: 17-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall

    Halver (ots) - Eine 17-Jährige Hagenerin ist heute früh auf einer Landstraße zwischen Breckerfeld und Halver ums Leben gekommen. Die Hagenerin war als Beifahrerin im Renault Clio eines 19-jährigen Hageners auf der L528 in Richtung Halver unterwegs. In Höhe Neuen-Vahlefeld kam der Fahrer von der Straße ab und stieß mit dem Auto gegen einen Baum. Die junge Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Beim leicht ...

    mehr
