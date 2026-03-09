Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung zur Pressekonferenz: Bekanntgabe der Verkehrsunfallstatistik 2025

Märkischer Kreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis lädt alle interessierten Pressevertreterinnen und -vertreter zur Bekanntgabe der Verkehrsunfallstatistik 2025 ein.

Die Pressekonferenz findet am Mittwoch, 11. März 2026, um 12:00 Uhr, in der Polizeiwache Lüdenscheid, Bahnhofstraße 21, 58507 Lüdenscheid, 1. Etage, Raum 108 statt.

Fragen zu lokalen Besonderheiten können im Rahmen der Pressekonferenz erörtert werden.

Wir bitte Interessierte um Anmeldung per E-Mail an pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de bis Mittwoch, 11. März, 08:00 Uhr. (dill)

