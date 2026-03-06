Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Grenzkontrollen zeigen Wirkung - Bundespolizei deckt Schleusung auf der BAB 4 auf

Aachen (ots)

Gestern Abend deckte die Bundespolizei auf der BAB 4 eine Schleusung auf und nahm zwei moldauische Staatsbürger fest.

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen kontrollierte die Bundespolizei ein Sprinter im Bereich der Grenzkontrollstelle Vetschau. Das Fahrzeug war zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist.

Der 36-jährige Fahrer, ein moldauischer Staatsangehöriger, konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Bei der Überprüfung seiner beiden Mitfahrer, ebenfalls moldauische Staatsangehörige, ergaben sich jedoch Unregelmäßigkeiten. Zwar legten beide Männer gültige biometrische Reisepässe vor, eine Überprüfung der Aufenthaltsdaten zeigte jedoch, dass sie die zulässige Aufenthaltsdauer im Schengenraum deutlich überschritten hatten. Damit bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise.

Gegen den Fahrer wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Einschleusen von Ausländern eingeleitet.

Die beiden Mitfahrer wurden zur weiteren Bearbeitung zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht. Im Anschluss prüften die Beamten aufenthaltsbeendende Maßnahmen. Bei einem der Männer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300,- Euro erhoben.

Am heutigen Tag wurden beide Männer auf dem Luftweg in ihr Heimatland, die Republik Moldau, zurückgeführt.

