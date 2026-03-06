Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolge der Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen am Donnerstag, 5. März 2026

Kleve - Kempen - Emmerich - Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 3 am Grenzübergang Elten-Autobahn einen 59-jährigen Tschechen als Beifahrer eines in Kleve zugelassenen Personenkraftwagens bei der Einreise aus den Niederlanden. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen wurde festgestellt, dass der Reisende zur Festnahme durch die tschechischen Behörden zum Zweck der Auslieferung wegen Eigentumsdelikten gesucht wird. Der Gesuchte wurde vor Ort festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Der Tscheche wird nach Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Kleve vorgeführt.

Einen 29-jährigen Rumänen kontrollierte die Bundespolizei am frühen Abend auf der Leuther Straße in Kaldenkirchen als Mitfahrer in einem in Polen zugelassenen Personenkraftwagen bei der Einreise in das Bundesgebiet. Hier ergab die Überprüfung der Personalien, dass der Reisende mit einem europäischen Auslieferungshaftbefehl durch die österreichischen Behörden wegen Eigentumsdelikten gesucht wird. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wurde die Festhalteanordnung erlassen. Der Rumäne wird am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Krefeld vorgeführt.

