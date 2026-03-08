PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Meinerzhagen, L539 Darmcher Weg / Einmündung Grünenthal am Freitag, 06.03.2026, 17:26 Uhr Der 30-jährige Unfallverursacher aus Meinerzhagen befuhr mit seinem Pkw Skoda die Straße Darmcher Weg in Fahrtrichtung L539. An der Kreuzung L539/Darmcher Weg/Grünenthal beabsichtigte er, mit seinem Pkw nach links in Fahrtrichtung Meinerzhagen auf die L539 einzubiegen. Dabei übersah er den 89-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher mit seinem Pedelec die Straße "Grünenthal" in Fahrtrichtung Kreuzung L539/Darmcher Weg/Grünenthal befuhr, und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich zu überqueren und weiter geradeaus in Fahrtrichtung der Straße Darmcher Grund fahren zu wollen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision des Pkw mit dem Pedelec. Der Fahrer stürzte mit seinem Pedelec zu Boden und verletzte sich dabei schwer (Verdacht auf Beinfraktur). An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils leichter Sachschaden. Der Pedelec-Fahrer wurde mittels eines RTW dem Klinikum Lüdenscheid zugeführt, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern bitte an die Leitstelle der Polizei unter 02371/9199-4710"

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

