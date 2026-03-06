Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht
Plettenberg (ots)
In dem Zeitraum vom 01.03.2026, 08:00 Uhr bis 04.03.2026, 16:20 Uhr ereignete in der Straße am Grasacker dortiger Parkplatz Höhe Haus-Nr. 53 eine Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter silberner Peugeot wurde am vorderen rechten Kotflügel stark eingebeult. An der Stoßstange wurden deutliche Anhaftungen von blauem Fremdlack festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zu einem blauen beschädigten Fahrzeug geben können. (lubo)
