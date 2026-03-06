Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kupferdiebe gesucht
Altena (ots)
An einem Haus an der Lennestraße wurde im Laufe dieser Woche, zwischen Montagabend und Donnerstagnachmittag, ein Fallrohr aus Kupfer gestohlen. (cris)
