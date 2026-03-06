Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit dem mittleren Bildungsabschluss zur Polizei

Halver/ Märkischer Kreis (ots)

Mit der mittleren Reife zur Polizei? Die Fachoberschule Polizei macht es möglich! In zwei Jahren erwerben Schülerinnen und Schüler am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg in Halver oder anderen Kollegs im Land NRW das Fachabitur plus polizeispezifisches Wissen. Abwechselnd drücken sie die Schulbank oder lernen den Alltag der Polizei im Märkischen Kreis kennen. Das sind beste Voraussetzungen, um anschließend ein duales Studium zur Polizeivollzugsbeamtin oder zum Polizeivollzugsbeamten aufzunehmen. Interessenten können sich ab sofort für das Schuljahr bewerben, das im August 2027 beginnt. Wie die Ausbildung genau läuft, das verrät die Polizei im Rahmen eines Zoom-Calls am 18. März zwischen 17 und 18.30 Uhr. Die Anmeldedaten gibt es nach einer Anmeldung an polizeiberuf@polizei.nrw.de, per WhatsApp an Tel. 0173/9619600 oder telefonisch unter 0251/7795-5353.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell