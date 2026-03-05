PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Balve / Menden (ots)

1. Messstelle

Ort Balve-Volkringhausen, Mendener Straße Zeit 05.03.2026, 07:25 Uhr bis 09:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 642 Verwarngeldbereich 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 63 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Menden-Lendringsen, Salzweg Zeit 05.03.2026, 09:55 Uhr bis 12:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 159 Verwarngeldbereich 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 45 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde UN (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

