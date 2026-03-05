Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Balve / Menden (ots)
1. Messstelle
Ort Balve-Volkringhausen, Mendener Straße Zeit 05.03.2026, 07:25 Uhr bis 09:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 642 Verwarngeldbereich 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 63 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Menden-Lendringsen, Salzweg Zeit 05.03.2026, 09:55 Uhr bis 12:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 159 Verwarngeldbereich 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 45 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde UN (lubo)
