Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Menden (ots)

Mittwoch, Hämmerstraße, 21.45 Uhr: Ein in Höhe der Hausnummer 4 geparktes Leicht-Kfz der Marke AIXAM wurde beschädigt. Dabei kollidierte das flüchtige Fahrzeug im Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel des AIXAM. Dadurch brach der Spiegel ab. Der Unfallverursacher, vermutlich ein schwarzer VW-Passat mit MK-Kennzeichen, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Schaden am Spiegel von ca. 200 Euro. Nun werden unter 0237390990 Zeugen gesucht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

