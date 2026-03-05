Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht
Menden (ots)
Mittwoch, Hämmerstraße, 21.45 Uhr: Ein in Höhe der Hausnummer 4 geparktes Leicht-Kfz der Marke AIXAM wurde beschädigt. Dabei kollidierte das flüchtige Fahrzeug im Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel des AIXAM. Dadurch brach der Spiegel ab. Der Unfallverursacher, vermutlich ein schwarzer VW-Passat mit MK-Kennzeichen, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Schaden am Spiegel von ca. 200 Euro. Nun werden unter 0237390990 Zeugen gesucht.
