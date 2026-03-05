POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Halver (ots) - Gestern ereignete sich gegen 16:15 Uhr auf der K3 zwischen Dornbach und Birkenbaum in Halver eine Unfallflucht. Der Fahrer eines Traktors befuhr die K 3 in Richtung Birkenbaum, als ihm in einer Linkskurve mittig auf der Fahrbahn ein Pkw entgegen kam. Um eine Kollision zu vermeiden wich er nach rechts aus, geriet ins Schleudern und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Der Traktor kippte auf die ...

mehr