Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Halver (ots)

Gestern ereignete sich gegen 16:15 Uhr auf der K3 zwischen Dornbach und Birkenbaum in Halver eine Unfallflucht. Der Fahrer eines Traktors befuhr die K 3 in Richtung Birkenbaum, als ihm in einer Linkskurve mittig auf der Fahrbahn ein Pkw entgegen kam. Um eine Kollision zu vermeiden wich er nach rechts aus, geriet ins Schleudern und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Der Traktor kippte auf die rechte Seite und stieß gegen einen Baum. Hierbei zog sich der 16-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden am Traktor schätzt die Polizei auf ca 8000 EUR. Die Polizei sucht unter 0235391990 nach dem Fahrer des entgegengekommenen Pkw.

