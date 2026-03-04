Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Ingewahrsamnahme nach Schlag
Hemer (ots)
Gestern Abend wurde eine 33-Jährige in Gewahrsam genommen. Sie wurde der Polizei gegen 17.35 Uhr an der Dürerstraße gemeldet. Sie wirke betrunken und man mache sich Sorgen. Vor Ort eingetroffen wurden die Beamten beleidigt, zudem schlug die 33-Jährige nach einer Polizistin. Sie wurde ins Polizeigewahrsam verbracht. Nun folgt ein Strafverfahren wegen Beleidigung und des tätlichen Angriffs. (lubo)
