POL-MK: Ingewahrsamnahme nach Schlag

Hemer (ots)

Gestern Abend wurde eine 33-Jährige in Gewahrsam genommen. Sie wurde der Polizei gegen 17.35 Uhr an der Dürerstraße gemeldet. Sie wirke betrunken und man mache sich Sorgen. Vor Ort eingetroffen wurden die Beamten beleidigt, zudem schlug die 33-Jährige nach einer Polizistin. Sie wurde ins Polizeigewahrsam verbracht. Nun folgt ein Strafverfahren wegen Beleidigung und des tätlichen Angriffs. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

