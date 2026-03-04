Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebstahl mit Folgen

Lüdenscheid (ots)

Ein 29-Jähriger aus Lüdenscheid soll Lebensmittel aus einem Supermarkt an der Bromberger Straße entwendet haben. Als die Polizei gestern gegen 18.20 Uhr hinzugerufen wurde, ging er die Beamten an. Er wollte seine Personalien nicht angeben, schlug nach einem Beamten und bedrohte sie verbal. Dies hatte einen Aufenthalt im Polizeigewahrsam zur Folge. Nun wird zusätzlich zum Ladendiebstahl auch noch wegen der Bedrohung und der Widerstandshandlung gegen ihn ermittelt. (lubo)

