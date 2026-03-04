PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: LoveScamming und Unfallflucht

Menden (ots)

Ein 28-Jähriger wurde Opfer von Love-Scamming. Er wurde im Internet von einer vermeintlich an ihm interessierten Dame angeschrieben und man tauschte erotische Inhalte aus. Im Glauben, dass sie in einer finanziellen Notlage sei und Geld benötige, übersandte er ihr Geld im vierstelligen Bereich. Wie sich später bei einer Rückwärtssuche mit einem Foto der Dame herausstellte, gehörte dieses Bild zu einer Frau aus der Erotikbranche, und nicht seiner Chatpartnerin. Nun ermittelt die Kripo in der Sache und rät zur Vorsicht bei verdächtigen Kontaktversuchen durch Unbekannte.

Nach einer Unfallflucht an der Gartenstraße werden Zeugen gesucht. Gestern wurde zwischen 8-12.30 Uhr der Außenspiegel eines Renaults beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch, ohne den Schaden zu regulieren. Hinweise nimmt die Polizei in Menden unter 0237390990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 10:09

    POL-MK: Ingewahrsamnahme nach Schlag

    Hemer (ots) - Gestern Abend wurde eine 33-Jährige in Gewahrsam genommen. Sie wurde der Polizei gegen 17.35 Uhr an der Dürerstraße gemeldet. Sie wirke betrunken und man mache sich Sorgen. Vor Ort eingetroffen wurden die Beamten beleidigt, zudem schlug die 33-Jährige nach einer Polizistin. Sie wurde ins Polizeigewahrsam verbracht. Nun folgt ein Strafverfahren wegen Beleidigung und des tätlichen Angriffs. (lubo) ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:58

    POL-MK: Ladendiebstahl mit Folgen

    Lüdenscheid (ots) - Ein 29-Jähriger aus Lüdenscheid soll Lebensmittel aus einem Supermarkt an der Bromberger Straße entwendet haben. Als die Polizei gestern gegen 18.20 Uhr hinzugerufen wurde, ging er die Beamten an. Er wollte seine Personalien nicht angeben, schlug nach einem Beamten und bedrohte sie verbal. Dies hatte einen Aufenthalt im Polizeigewahrsam zur Folge. Nun wird zusätzlich zum Ladendiebstahl auch noch wegen der Bedrohung und der Widerstandshandlung gegen ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:55

    POL-MK: Balkonbrand und Einbrüche

    Iserlohn (ots) - Gestern Abend brannte es auf einem Balkon an der Langerfeldstraße. Polizei und Feuerwehr kamen gegen 22.55 Uhr zum Einsatzort. Der Brand wurde gelöscht und die Wohnung geräumt. Ein Bewohner wurde leicht verletzt. Nun ermittelt die Kripo zur Brandursache. In der Nacht auf Montag wurde Am Löbbeckenkopf in eine KiTa eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld. Vermutlich hebelten sie dafür eine Tür auf. In der gleichen Nacht wurde zudem am ...

    mehr
