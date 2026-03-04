Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: LoveScamming und Unfallflucht

Menden (ots)

Ein 28-Jähriger wurde Opfer von Love-Scamming. Er wurde im Internet von einer vermeintlich an ihm interessierten Dame angeschrieben und man tauschte erotische Inhalte aus. Im Glauben, dass sie in einer finanziellen Notlage sei und Geld benötige, übersandte er ihr Geld im vierstelligen Bereich. Wie sich später bei einer Rückwärtssuche mit einem Foto der Dame herausstellte, gehörte dieses Bild zu einer Frau aus der Erotikbranche, und nicht seiner Chatpartnerin. Nun ermittelt die Kripo in der Sache und rät zur Vorsicht bei verdächtigen Kontaktversuchen durch Unbekannte.

Nach einer Unfallflucht an der Gartenstraße werden Zeugen gesucht. Gestern wurde zwischen 8-12.30 Uhr der Außenspiegel eines Renaults beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch, ohne den Schaden zu regulieren. Hinweise nimmt die Polizei in Menden unter 0237390990 entgegen. (lubo)

