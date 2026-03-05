Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Grabschmuck gestohlen
Türen verklebt
Werdohl (ots)
Auf dem Friedhof an der Oberen Heide wurde Grabschmuck gestohlen. Unbekannte entwendeten ihn in der Nacht auf Mittwoch. In der gleichen Nacht wurden zudem zwei Türen an der Bahnhofstraße mit Sekundenkleber beschädigt. Hier wurde der Kleber auf die Schließzylinder aufgetragen. Die Polizei sucht Zeugen zu den Fällen und erbittet Hinweise unter 0239293990. (lubo)
