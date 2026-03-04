Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Vortrag: Kripo berät zum Einbruchschutz
Märkischer Kreis (ots)
Die Kripo berät zu Einbrüchen. Der Vortrag vermittelt leicht verständlich, welche Schwachstellen Einbrecher nutzen, welche einfachen Sicherungsmaßnahmen wirklich helfen und wie man mit wenig Aufwand für mehr Sicherheit im eigenen Zuhause sorgen kann. Der Vortrag ist gedacht für alle Interessierten, insbesondere aber für Haus- und Wohnungsbesitzer, sowie Mieter. Zwei Termine stehen an: Donnerstag 12.03.2026 von 18:00-19:30 VHS Hemer Sauerlandpark Raum 22 und Donnerstag 26.03.2026 von 18:00-19:30 VHS Balve Alte Voksschule Raum 2. Buchbar sind die Terminde über die Website der VHS. (lubo)
