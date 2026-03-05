PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Einbruch

Altena (ots)

Unbekannte hebelten am Mittwochnachmittag die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Hinterm Bach auf. Sie durchsuchten gezielt das Schlafzimmer des Geschädigten. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren und bittet unter 02352-91990 um Hinweise. (bu)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

