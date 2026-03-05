Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Einbruch
Altena (ots)
Unbekannte hebelten am Mittwochnachmittag die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Hinterm Bach auf. Sie durchsuchten gezielt das Schlafzimmer des Geschädigten. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren und bittet unter 02352-91990 um Hinweise. (bu)
