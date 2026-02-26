PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen

Apolda und Umland (ots)

An mehreren Standorten im Apoldaer Umland, unter anderem in Oberroßla, Rödigsdorf und Oßmannstedt führte die Polizei gestern Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden mehr als 12 Geschwindigkeitsübertretungen und mehrere Gurtverstöße festgestellt. In Oßmannstedt war ein Autofahrer so schnell unterwegs, dass ihn ein Fahrverbot erwartet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 26.02.2026 – 14:51

    LPI-J: Haftbefehle vollstreckt

    Apolda (ots) - Am gestrigen Mittwoch vollstreckte die Polizei zwei Haftbefehle - einen gegen einen 31-jährigen und den anderen gegen einen 51-jährigen Mann. Beide Männer konnte an ihrer jeweiligen Wohnanschrift in Apolda aufgegriffen werden. Durch die Zahlung der geforderten Geldstrafe konnten sie die Haftbefehle abwenden und somit einer Gefängnisstrafe entgehen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:18

    LPI-J: Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr

    Weimar (ots) - Am 25.02.2026 gegen 16:30 / 16:40 Uhr befuhr ein Radfahrer die Schwanseestraße in Richtung Innenstadt. Ca. 50m vor dem Bahnübergang wird der Radfahrer mit unzureichendem Sicherheitsabstand von einem grauen PKW Kombi mit weimarer Kennzeichen, überholt. In der Folge spricht der Radfahrer den PKW-Fahrer über das Fenster auf der Fahrerseite auf das gefährliche Überholmanöver an. Beide Fahrzeuge bewegten ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 07:45

    LPI-J: Unfall mit Radfahrer endet glimpflich

    Jena (ots) - Ein 80-Jähriger fuhr am Mittwochnachmittag in Jena mit seinem Fahrrad von der Straße Am Steinbach in Richtung Wiesenstraße. An der Kreuzung zur Wiesenstraße wollte gerade eine 63-Jährige mit ihrem Auto abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Frau den Radfahrer und kollidierte beim Abbiegevorgang mit diesem. Der ältere Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Mann ...

    mehr
