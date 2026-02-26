LPI-J: Verkehrskontrollen
Apolda und Umland (ots)
An mehreren Standorten im Apoldaer Umland, unter anderem in Oberroßla, Rödigsdorf und Oßmannstedt führte die Polizei gestern Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden mehr als 12 Geschwindigkeitsübertretungen und mehrere Gurtverstöße festgestellt. In Oßmannstedt war ein Autofahrer so schnell unterwegs, dass ihn ein Fahrverbot erwartet.
