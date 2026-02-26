LPI-J: Haftbefehle vollstreckt
Apolda (ots)
Am gestrigen Mittwoch vollstreckte die Polizei zwei Haftbefehle - einen gegen einen 31-jährigen und den anderen gegen einen 51-jährigen Mann. Beide Männer konnte an ihrer jeweiligen Wohnanschrift in Apolda aufgegriffen werden. Durch die Zahlung der geforderten Geldstrafe konnten sie die Haftbefehle abwenden und somit einer Gefängnisstrafe entgehen.
