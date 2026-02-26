LPI-J: Schreckmoment in Bad Berka
Weimarer Land (ots)
Einen großen Schreck musste am Mittwochmorgen eine 64-Jährige aus Bad Berka bekommen haben. Ihr Auto geriet auf einem Parkplatz in Bad Berka kurzzeitig in Brand. Die Frau konnte das Feuer jedoch selbst schnell löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr und Polizei musste nicht unterstützen. Eine Überprüfung ergab, dass der Brand mutmaßlich durch einen technischen Defekt entstand.
