LPI-J: Dreister Diebstahl im Seniorenheim

Saale-Holzland (ots) - Polizeibeamte der PI Saale-Holzland schauten nicht schlecht, als sie einen Radfahrer auf einem Pedelec sahen, welcher ohne Tretbewegungen beschleunigte. Am sehr frühen Donnerstagmorgen kontrollierten die Beamten den 59-Jährigen Radfahrer. Der erste Verdacht bestätigte sich. Es handelte sich nicht um ein einfaches Pedelec, sondern das Fahrrad war so gebaut, dass auch ohne eine Tretbewegung ...

