LPI-J: Dreister Diebstahl im Seniorenheim
Weimar (ots)
Eine 84-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims meldete sich Mittwochmittag bei der Polizei Weimar und gab an, dass man ihr Bargeld entwendet habe. Als hinzugerufene Beamten ankamen, bestätigte sich der Sachverhalt. Sie nahmen eine Anzeige wegen Diebstahl auf. Die dreisten Diebe entwendeten aus der Wohnung der Dame ca. 800 Euro. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung weiterer Tatumstände wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell