LPI-J: Kabelklau auf Baustelle

Jena (ots) - Im Internet und den sozialen Medien, werden immer wieder über verschiedene Werbungen, digitale Währungen sowie große Gewinnaussichten versprochen. Bereits im Januar begab sich eine 66-Jährige auf solch eine Website. Sie kam so in Kontakt mit einer unbekannten Frau. Diese lockte über Telefon nun mit hohen Renditen für eine Geldanlage und forderte immer wieder Geld. Um der ganzen Sache noch mehr Nachdruck ...

mehr