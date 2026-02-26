PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kabelklau auf Baustelle

Saale-Holzland (ots)

Gegenstände im Wert von ca. 2.000 Euro erbeuteten unbekannte Täter im Zeitraum vom 20.02.2026 - 25.02.2026 von einer Baustelle in Eisenberg. Die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Baustellengelände. Sie stahlen dort gelagerte Kabel und entfernten sich wieder. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl von Buntmetall wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

