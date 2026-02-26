LPI-J: Geld über dubiose Webseite verloren
Jena (ots)
Eine 83-Jährige aus Jena-Ziegenhain surfte am Mittwochnachmittag im Internet. Dabei gelangte sie auf eine dubiose Internetseite, welche mit Investmentmöglichkeiten warb. Unter Vortäuschung falscher Tatsachen, überwies die Frau 250,- Euro auf ein fremdes Bankkonto. Erst danach stelle sie fest, dass sie Opfer eines Betruges wurde. Sie informierte die Polizei. Diese nahm nun eine Anzeige gegen Unbekannt auf.
