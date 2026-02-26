Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Große Summe nach mehrwöchigen Betrug verloren

Jena (ots)

Im Internet und den sozialen Medien, werden immer wieder über verschiedene Werbungen, digitale Währungen sowie große Gewinnaussichten versprochen. Bereits im Januar begab sich eine 66-Jährige auf solch eine Website. Sie kam so in Kontakt mit einer unbekannten Frau. Diese lockte über Telefon nun mit hohen Renditen für eine Geldanlage und forderte immer wieder Geld. Um der ganzen Sache noch mehr Nachdruck zu verleihen, wurde zwischenzeitlich eine knapp fünfstellige Summe als Rendite an die Geschädigte ausgezahlt. Doch auch diese vermeintliche Rendite sollte direkt auf ein Konto im Ausland weitergeleitet werden. In einem Zeitraum von ca. vier Wochen erbeuteten die Täter einen Geldbetrag von über 25.000 Euro von der Frau. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt wiederholt und regelmäßig vor den verschiedensten Betrugsmaschen. Wenn sie vorhaben Geld zu investieren, wenden sie sich ausschließlich an vertrauliche Quellen. Hinterfragen sie immer, ob die gegebenen Angebote seriös sind und Fragen bei Zweifeln Familie, Freunde oder Fachmenschen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell