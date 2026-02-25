PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike aus Keller gestohlen

Weimar / Weimaer Land (ots)

Den Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes meldete am Dienstagmorgen eine 49-Jährige. Diese hatte das Fahrrad in ihrem Kellerabteil in Weimar-Nord abgestellt. Unbekannte hatten sich mutmaßlich am Wochenende Zutritt zum Keller verschafft und das Kellerabteil aufgebrochen. Die Täter erbeuteten das Fahrrad samt Schloss im Wert von über 4.000 Euro und entfernten sich vom Tatort. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

