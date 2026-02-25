LPI-J: Mopedfahrer überführt
Saale-Holzland (ots)
Kahla: Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland erblickten auf der Bundesstraße 88 in Kahla einen Simsonfahrer ohne Kennzeichen. Die Beamten wollten der Sache auf den Grund gehen, doch der Fahrer entzog sich einer Kontrolle. Durch anschließend durchgeführte Ermittlungen konnten der 17-Jährige Fahrer und seine Maschine gefunden werden. Das Kleinkraftrad hatte keine gültige Versicherung und war mutmaßlich manipuliert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
